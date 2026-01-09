Milas Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait Derince Mahallesi’ndeki portakal bahçelerinde üretilen ve hasadı tamamlanan yaklaşık 1 ton portakalı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Atapark Meydanı’nda Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dağıtıma, Milas Belediye Başkanı CHP’li Fevzi Topuz ile Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür de katıldı. Etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

“DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada “Milas’ımızda hem üretimi desteklemeyi hem de dayanışmayı büyütmeyi sürdürüyoruz. Belediyemizin kendi gayrimenkullerinden elde ettiğimiz ürünleri geçen yıl da dağıttık, bu yıl da vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün portakal, yarın farklı projeler kapsamında vatandaşlarımızın satamadığı ürünleri belediye olarak alıp yine halkımızla buluşturacağız. Dayanışma ve sosyal belediyecilikten taviz vermeden çalışmalarımız artarak sürecek.” Dedi.