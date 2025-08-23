AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 31 Temmuz’da yaptığı iki ihaleyi partili yöneticinin şirketine doğrudan teminle verdi. Toplam bedel, 1 milyon 310 bin TL.

Ekonomik kriz nedeniyle temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan halk, fatura ve zamlarla boğuşurken, kamu kurumlarında kaynakların kimlere aktarıldığı bir kez daha gündemde.

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark A.Ş, 31 Temmuz’da “Baskı Karşılığı Çıktı Hizmeti Alımı” adıyla gerçekleştirdiği iki ayrı doğrudan temin ihalesini, AKP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım-Medya Başkanı Murat Ergelen’in sahibi olduğu ERG Bilgi Teknolojileri Şirketi’ne verdi. Bu iki ihalenin toplam bedeli ise 1 milyon 310 bin 250 TL oldu. Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımların tek bir şirkette toplanması, kamu kaynaklarının belli adreslere yönlendirildiğine dair eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

“İHALE BİLİNÇLİ ŞEKİLDE BÖLÜNMÜŞ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Ulusoy, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada doğrudan teminle yapılan ihalenin limit üstü olduğu için bilinçli şekilde ikiye bölündüğünü söyledi. Ulusoy şu ifadeleri kullandı;

-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen baskı karşılığı çıktı hizmeti alımı ihalesi sanırım keşif bedeli doğrudan temin bedeli limitinin 800 bin 366 TL üzerinde olduğundan ikiye bölünmüş.

-İhale kanuna aykırı şekilde iki parçaya bölünerek doğrudan temin yöntemiyle aynı gün yapılmış. İhale, AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Medya-Tanıtım’dan sorumlu İl başkan yardımcısı Murat Ergelen’in sahibi olduğu ERG Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne verilmiş.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. 11. ve 17. Maddelerine aykırılık göstermekte. Kamu kaynaklarının şeffaf, adil ve rekabetçi süreçlerle kullanılması gerekirken, ihalelerin mevzuata aykırı yöntemlerle bölünerek parti yöneticilerinin şirketlerine verilmesi sıkıntılı bir durumdur.

-İhale doğrudan temin yerine pazarlık veya açık ihale yöntemleri ile yapılması daha etik olurdu. Tabi ki ihale bedelleri çok büyük rakamlar gibi gözükmese de yanlı bir ihale yapılmış. Bu durumu ihale kanununu 5,11 ve 17 maddeleri açık bir şekilde tanımlıyor. İhale içeriklerini bilemiyorum aynı nitelik ve içerikte ise yanlış. Farklı içerikler var ise etik olmamakla birlikte yasaya aykırı bir durum söz konusu değildir diye düşünüyorum.”