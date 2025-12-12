Yozgat Belediye Meclisi geçtiğimiz hafta cuma günü Belediye Başkanı Kazım Arslan başkanlığında toplandı.

Gündemin ilk maddesi olan arsa satış ve taşınmazların kiraya verilmesi hususunda 2026 yılında encümene yetki verilmesi konusunda tartışma yaşandı.

Bunun üzerine başkan Arslan, diğer maddeleri görüşmeden meclis oturumu kapattı.

ÇIKIŞTA GERGİNLİK DEVAM ETTİ

Meclis üyeleri salondan ayrılırken AKP'li üye Hüseyin Durusoy "Hep yalan söylüyor" şeklinde söylemde bulundu, Yeniden Refah Partili Yunus Erciyes buna karşılık "Hiç kimse başkana yalan söylüyor diyemez" diyerek tepki verdi.

Erciyes sesini yükselmesi üzerine olaya diğer meclis üyeleri de dahil oldu, salon girişinde arbede yaşandı.

Araya zabıta ve özel güvenlik personeli ile bazı meclis üyeleri girdi, tarafları ayırdı.

Arbedenin ardından Belediye Başkanı Kazım Arslan da salondan ayrılıp, makama geçti.