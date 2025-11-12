Ankara'da 'Kennedy Caddesi' üzerinde bulunan Kızılay tabelası, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada bitmek dinmeyen bir akımın ortaya çıkmasına neden oldu.



Tabelaya asılarak fotoğraf çekmek sosyal medyada viral olurken, özellikle gençlerin önünde büyük bir kalabalık oluşturduğu tabela, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından defalarca kez değiştirildi.

KALABALIK ARTMAYA DEVAM EDİYOR



Söz konusu durumun başlarda kısa süreli olduğu düşünülse de, aradan günler geçmesine rağmen Kızılay tabelası önündeki kalabalık artmaya devam ediyor. Paylaşılan son görüntülerde onlarca kişinin tabelanın arkasında bulunan direğe asılmak ve fotoğraf çekmek için sıra beklediği görülürken, peş peşe yenileme işlemlerinin ardından belediyenin yeni cezaları devreye alması bekleniyor.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ



Tabela ile birlikte fotoğraf çekilen kalabalık, yapılan tüm uyarılara rağmen söz konusu tabelanın üzerine yazı, sprey ya da sticker yapıştırarak tabelayı kullanılamaz hale getirmekte.



Son günlerde gün aşırı yenilenen tabela sosyal medyada da kullanıcıların ikiye bölünmesine neden oldu. Bazı kullanıcılar söz konusu durumun gençler için eğlenceli bir anı olduğunu belirtirken, bazıları ise bu duruma 'kamu malına zarar verme' başlığı altında işlem yapılması gerektiğini savunuyor.





Kalabalıkların bir süre daha devam etmesi halinde belediyenin harekete geçmesi ve Kızılay tabelasının kamera ile gözetim altına alınarak, zarar verenlere para cezası uygulanması hedeflenmekte.





