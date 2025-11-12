Edirne’de Meriç Nehri yakınlarında gerçekleşti. Görüntülerde, belediye görevlisinin uyuşturucu iğne ile bayıltılan köpeği toplama aracına götürdüğü görüldü.
Edirne Belediyesi, görüntülerdeki kişinin çalışanları olduğunu doğrularken, ilgili personelin uyarıldığını açıkladı. Belediyenin açıklamasına rağmen vatandaşlar, köpeklerin toplanma şekline tepki göstererek daha insancıl yöntemlerin uygulanmasını talep etti.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’nda görevli A.Y. gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.