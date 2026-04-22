Olay, 19 Nisan gecesi Karakeçili Belediyesi Garajı’nda meydana geldi. İddiaya göre, garaj bekçisi Celil Yazıcı ile İsmail A. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İsmail A., yanında getirdiği tüfekle Yazıcı’ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Yazıcı, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Karakeçili Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Şüpheli İsmail A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin koordinesinde, evinin yakınındaki metruk binaya düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında pişman olduğunu söyleyen şüpheli, “Karakeçili Belediye Başkan Vekilliği yaptım. Onurum, şerefim ve namusum için yaptım. Onurum ve şerefim her şeyin önünde gelir” ifadelerini kullandı. Şüphelinin, 2009-2014 yılları arasında Karakeçili Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi.

