Kırıkkale’deki AKP’li Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının iddianamesinden yeni ayrıntılar çıktı.

Birgün gazetesine göre soruşturmada Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve 4 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Sanıkların 29 milyon 46 bin TL tutarında haksız menfaat elde edip paylaştıkları öne sürüldü. Bazı şüphelilerin WhatsApp’ı sildiği, incelenen telefonlarda ise silah ticaretine ilişkin yazışma ve fotoğraflar bulunduğu belirtildi.

Belediye personeli Deniz Aktuğ ile başkanın eski şoförü Yekta Niyazi Yıldırım’ın telefonlarında silahlara dair fotoğraf, yazışma ve ateş etme videosu tespit edildi.

Belediyenin Mali Hizmetler Müdürü Galip A.’nın, kafasına silah dayayarak çektiği bir fotoğrafı da bakanlık müfettişine gönderdiği tespit edildi. Galip A.’nın silah ruhsatının da olmadığı belirlendi.