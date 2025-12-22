Çöpler artık tek bir torbada toplanmayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenleme ile hanelerde atıklar kaynağında ayrıştırılacak.

Belediyeler, vatandaşlara farklı renklerde büyük boy çöp torbaları dağıtarak geri dönüşüm ve evsel atıkları ayrı ayrı toplamayı hedefliyor. Uygulamanın hem çevreye hem de belediye bütçelerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

FARKLI RENK, FARKLI G Ü N TOPLAMA

Yeni sistemle birlikte evlerde iki ana atık grubu oluşacak. Geri dönüşüme uygun olan kâğıt, karton ve plastik atıklar ayrı poşetlerde biriktirilecek. Mutfak ve banyo atıkları gibi geri dönüşüme gitmeyen evsel çöpler ise farklı bir torbada toplanacak.

NTV’de yer alan habere göre, belediyelerin hanelere dağıtacağı poşetlerin renkleri henüz netleşmedi. Ancak mavi, siyah gibi ayırt edici renklerde büyük boy torbaların kullanılması planlanıyor.

Bakanlık yetkilileri, vatandaşların bu alışkanlığı kazanmasına kadar çöp poşetlerinin ücretsiz olarak belediyeler tarafından sağlanacağını belirtiyor.

İkili ayrıştırma sisteminin başarıyla uygulanması halinde çöp toplama takvimleri de değişecek.

Belediyeler her gün çöp toplamak zorunda kalmayacak. Bir gün geri dönüştürülebilir atıklar, diğer gün ise evsel atıklar alınacak. Bu sayede hem toplama maliyetlerinin düşürülmesi hem de karbon salımının azaltılması amaçlanıyor.

SIFIR ATIK'TA YEN İ A Ş AMA

Türkiye, 2026 yılında ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde çevre politikalarında yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Konferansın dönem başkanlığını da üstlenecek olan Türkiye, “Sıfır Atık” programını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Evlerde çöplerin ayrıştırılmasını esas alan bu yeni uygulama, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine giden yolda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

DEPOZ İ TO S İ STEM İ DE DEVREDE

Atık yönetiminde bir diğer önemli adım da depozito sistemi oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi kapsamında, ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar, pet şişe ve benzeri ambalaj atıklarını belirlenen noktalara teslim ederek ödeme alabilecek.

Bu kapsamda depozito sistemiyle toplanan atıkların geri dönüşüm süreci de fiilen başladı. Sistem kapsamında faaliyet gösteren Saytek, bugüne kadar 50 ton plastik atığı toplayarak geri dönüştürdü. Yetkililer, sistemin yaygınlaşmasıyla hem çevre kirliliğinin azalacağını hem de geri dönüşüm oranlarının önemli ölçüde artacağını vurguluyor.