Mandalinci, “Belediyenin iştirak şirketlerinin borçlarıyla ilgili evime icra geldi. Bu bizim boynumuzun borcu. Şahsen sorumlu her belediye başkanı bu borçlardan” dedi.

KEMER SIKMAYA DEVAM

Meclis, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 8 parsel için 970 milyon TL talebini değerlendirdi. Bakanlık, 5 parselin vergi borçları karşılığında 420 milyon 344 bin TL mahsuplaşmayı onayladı.

Başkan Mandalinci, belediyenin güncel mali durumunu da paylaştı. Belediyeyi devraldığında 2.3 milyar TL olan borcun, faiz yüküyle birlikte 4.7 milyar TL’ye yükseldiğini belirtti. Mandalinci, “Kemer sıkma politikası sonucunda önlemlerimizin etkilerini göreceksiniz” dedi. Mahsuplaşma sürecindeki desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür eden Mandalinci, “Devlet babadır, bütün evlatları ile beraber. Bizler de hizmet etmek durumundayız ve mahsuplaşarak işlerimizi yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.