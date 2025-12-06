Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Beşiktaş Belediyesi’ne, itirafçı Aziz İhsan Aktaş’a olan 465 milyon TL borcu nedeniyle haciz gönderdi.

Dört bin sayfalık İBB iddianamesinde dokuz ayrı suçtan 704 yıla kadar hapsi istenen itirafçı Aktaş’ın toplam alacağının ise 1.2 milyar TL olduğu belirtiliyor. Bu arada Beşiktaş Belediyesi’nin bir faktöring şirketine olan 28 milyon TL’lik borcu nedeniyle de belediyenin demirbaşlarına el konuldu.

KOLTUKLARI BİLE İCRALIK

Gazeteci İsmail Saymaz, haciz kapsamında belediyenin birçok katında masa, sandalye, koltuk gibi demirbaş ve belediye başkanının makam odasındaki eşyanın da haciz listesine dahil edildiğini duyurdu. Bilgisayarlara da el konuldu.