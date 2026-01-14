Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ile belediye iştiraki Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) üzerinden yaklaşık 399 milyon 507 bin liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alındı.16 Sayıştay personeli hakkında da soruşturma açıldı.

Soruşturma dosyasında, yabancı uyruklu kadınların konaklama giderlerinin kamu kaynaklarından karşılandığı ve bu kişilerin bazı kamu görevlileri ile aynı odalarda kaldığına dair tespitler yer aldı.

USULSÜZ HARCAMALAR MERCEK ALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ALDAŞ A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi. ALDAŞ’ın, ASAT Genel Müdürlüğü’ne destek sağlamak amacıyla kurulduğu, ancak 1995 yılında yapılan müşavirlik sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen harcamaların yüzde 15 fazlasıyla “müşavirlik bedeli” adı altında ASAT’a yansıtıldığı belirlendi. Bu faturaların dayanağı olan belgelerin sunulmadığı, incelemelerin engellendiği ve ödemelerin yalnızca ASAT Genel Müdürü onayıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

GÖREVSİZ SEYAHATLER VE ŞÜPHELİ UÇUŞLAR

Dosyada yer alan tespitlere göre, ASAT ve Antalya Büyükşehir Belediyesi personelinin yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinin büyük bölümünün ALDAŞ tarafından karşılandığı, ancak birçok seyahat için resmi görevlendirme bulunmadığı ortaya çıktı. Ayrıca bazı uçuşları gerçekleştiren kişilerin ALDAŞ veya ASAT ile herhangi bir bağının olmadığı, bu yöntemle kamu kaynaklarının dolaylı şekilde zimmete geçirildiği ifade edildi.

LÜKS OTELLER, İSİMSİZ FATURALAR

Soruşturmada, ulaşım, konaklama ve yemek harcamalarının muhasebe kayıtlarında isim belirtilmeden işlendiği, belediye ya da ALDAŞ ile ilgisi olmayan çok sayıda kişinin bu giderlerden faydalandığı tespit edildi. Yabancı ülke vatandaşı kadınların da konaklama ücretlerinin ödendiği, bu kişilerin ALDAŞ çalışanları ve bazı kamu görevlileriyle aynı odalarda kaldığı belirlendi. Lüks otellerde yapılan konaklamalar, alkol harcamaları ve temsil giderleri nedeniyle 63 milyon 414 bin TL kamu zararının oluştuğu kaydedildi.

16 SAYIŞTAY PERSONELİNE DE SORUŞTURMA

ALDAŞ tarafından karşılanan otel ve yemek faturaları arasında, ASAT veya Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni denetlemeye gelen ya da resmi görevi bulunmayan bazı Sayıştay görevlilerinin de yer aldığı belirlendi.

Bu kişilerin tespit edilmesini engellemek amacıyla muhasebe kayıtlarına isim veya açıklama eklenmediği bildirildi. Ayrıca ALDAŞ tarafından kiralanan araçların, şirketle ilgisi olmayan kişilerce kullanıldığı, bu araçlara kesilen trafik cezalarının da şirket tarafından ödendiği ve bu kalemden 24 milyon 782 bin TL kamu zararının oluştuğu tespit edildi.

DW Türkçe'nin haberine göre savcılık, 16 Sayıştay denetçisi hakkında yürütülen dosyada görevsizlik kararı vererek evrakı Sayıştay Başkanlığı’na gönderdi. Dosyaya, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından hazırlanan raporun da eklendiği ve denetçilerin “haksız mal edinme” suçlamasıyla karşı karşıya olduğu öğrenildi.