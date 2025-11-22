EuroLeague'in 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'a konuk oldu.

Sırbistan'da oynanan müsabaka öncesinde, tribünlerde skandal bir pankart açıldı. Söz konusu pankartta Osmanlı Padişahı I. Murad'ın savaş sırasında öldürdüğü rivayet edilen Sırp şövalyesi Miloş Obiliç ile olduğu bir görsel yer aldı. Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obilic'i tasvir eden bir pankart açtı.

Tribünlerde dakikalarca Türk karşıtı tezahüratlar yapıldı. Belgrad Arena'daki karşılaşma öncesinde ve sırasında yaşanan görüntüler büyük tepki çekti.

TÜRK KARŞITI SLOGANLAR ATILDI

Sırp taraftarlar ayrıca, maçın başında da uzunca bir süre Türk karşıtı tezahürat da yaptılar. Dakikalarca "Her Türk bilir, Sırp oğlu Obiliç'in Sultan Murat'ı nasıl hançerlediğini." sloganları atıldı.

EuroLeague yönetimi ise yaşananlara karşı sessiz kalmayı tercih etti. Organizasyonun bu açık provokasyona müdahale etmemesi ve kulübün karar mekanizması üzerinde etkinliği olan Fenerbahçe’nin eski koçu Zeljko Obradvic’in de müdahale etmemesi tepkilere sebep oldu.

Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunacaklarını belirtti. Ciritci yaptığı açıklamada, "Bu koreografi biz orada idman yaptığımızda da duruyordu. Yetkililere gerekli şikayetlerimizi yaptık ama ona rağmen bunun asılmasına izin verdiler. Biz maçtan sonra da yetkililerle görüşüp bu durum hakkında açıklama istedik. Gerekli yerlere şikayetimizi tekrar bildireceğiz ama en iyi cevabı sahada oyuncular verdi. İnşallah rövanşta da onları güzelce ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko, skandal pankartın açıldığı müsabakayı 99-87 kazanmayı başardı. İsrail’i kınayacak eylemleri Türk takımlarına yasaklayan FIBA ve EuroLeague'in Partizan'a ne ceza vereceği ise merak konusu oldu.