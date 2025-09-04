Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Saraçhane Çarşısı’nda yıllardır balcılık yapan Nusret Sapsız, kentte “bal doktoru” olarak biliniyor.

30 yıl önce yaşadığı bir mahkeme sürecinde balının saflığını kanıtlayarak Türkiye’de standart bal tahlili için örnek oluşturmuş bir esnaf.

Nusret Sapsız, o dönemde yaşadığı zorlukları gözyaşlarıyla anlatmış ve “Dostlarımın, ailemin yüzüne nasıl bakarım” diyerek uykusuz geceler geçirdiğini ifade etmişti.

Bu duygusal hikayesi, sosyal medyada daha önce de milyonlarca kez izlenmiş ve büyük yankı uyandırmıştı.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid de 61 milyon takipçili Instagram hesabında Kahramanmaraşlı Nusret'i paylaştı.

Görüntülerde Nusret Sapsız'ın mütevazı dükkanında bal üretimiyle geçirdiği anlar yer alıyor.

Hadid’in Türk kültürüne olan ilgisi ise bu paylaşımla sınırlı değil; daha önce yaprak sarması sardığı anları ve Kurukahveci Mehmet Efendi’nin kahvesine olan sevgisini dile getirerek paylaşmıştı.