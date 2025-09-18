Defilelerin aranan yüzü, dergi kapaklarının gözdesi Bella Hadid yıllardır Lyme hastalığıyla savaşıyor.

Bella, ilk kez 2012 yılında bu hastalıkla mücadele ettiğini açıklamış, annesi Yolanda Hadid ve kardeşi Anwar Hadid'in de aynı rahatsızlıktan etkilendiğini söylemişti. 2023'te de hastalığının hayatını nasıl etkilediğini anlatmıştı.

Bella Hadid, dün ise Instagram'da hayranlarını üzen ve endişelendiren fotoğraflar paylaştı.

Ev ve hastane ortamında çekilmiş karelerde serum hortumları, oksijen maskesi, medikal kablolar gözüküyordu.

Paylaşımına da "Sosyal medyada uzun süredir yoktum, üzgünüm. Sizi çok seviyorum" notunu düştü.

Takipçilerinden "Seni çok seviyoruz Bella", "Lütfen güçlü kal", "İyileş, dünya seni bekliyor", "Güçlü ol" gibi binlerce destek mesajı yağdı.

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Borrelia burgdorferi bakterisini taşıyan kenelerin ısırması ile bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır.

Kenenin ısırması sonucu 48 saat içinde kızarıklık, ateş, baş ağrısı ve yorgunluk gibi belirtiler görülüyor.

Tedavi edilmediğinde nörolojik ve kalp sorunları yanı sıra artrit gelişme riski barındırıyor.

Lyme hastalığı 2 ila 4 hafta arası uygulanan oral antibiyotik tedavisiyle tamamen iyileşse de, bazı kişilerde daha uzun süren yorgunluk, vücut ağrıları veya düşünme zorluğu semptomları ortaya çıkabiliyor.

Lyme hastalığı kişiden kişiye temas, öpüşme veya cinsel ilişkiyle bulaşmaz.

Justin Timberlake, Justin Bieber, Avril Lavigne, Shania Twain gibi dünyaca ünlü isimler de bu hastalıkla mücadele ediyor.