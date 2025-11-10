Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Türk mutfağına olan ilgisini bir kez daha gösterdi.

Daha önce Kapadokya gezisinde et döner yerken görüntülenen, ardından elinde Türk kahvesi paketiyle poz veren, geçen gün de cevizli baklavaya olan sevgisini sosyal medyada paylaşan Bella Hadid, bu kez de künefe denedi.

Hadid künefe yerken çekildiği fotoğrafı Instagram'da paylaşınca sosyal medya adeta yıkıldı. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Türk kültürüne olan ilgisini gizlemeyen modelin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye bir ziyaret planladığı da konuşuluyor. Eğer bu plan gerçekleşirse, Hadid'in bu kez Gaziantep’te baklava yerken görüntülenmesi hiç de şaşırtıcı olmayacak gibi görünüyor.