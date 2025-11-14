Yapay zeka temelli sunuculara yönelik global yatırımların artmasıyla DDR5 belleklerde arz açığı oluştu.

Samsung Electronics de kasım ayında belirli DDR5 bellek çiplerinin fiyatlarına yüzde 60'a varan oranlarda zam yaptı.

Samsung’un 32 GB DDR5 modüllerinin fiyatı Eylül’de 149 dolar iken Kasım’da 239 dolara çıktı.

16 GB DDR5 yüzde 50 artışla 135 dolar, 128 GB DDR5 yüzde 50 artışla bin 194 dolar oldu, 64 GB ve 96 GB DDR5 modüllerine de yüzde 30 zam geldi.

TELEFON ÜRETİM MALİYETLERİ ARTTI

Bellek çipinin arzındaki daralmanın derinleşmesiyle bazı müşterilerin de panikle stok yapmaya başladığı belirtildi.

Çin’in en büyük sözleşmeli çip üreticisi SMIC, bellek sıkıntısı nedeniyle diğer çip türlerine dair siparişlerin de ertelendiğini açıkladı.

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi ise yükselen bellek fiyatlarının akıllı telefon üretim maliyetlerini artırdığını duyurdu.