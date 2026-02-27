Türkiye’de cep telefonu pazarı son yıllarda yatay seyretsede, küresel ölçekte cep telefonu satışlarında önemli bir daralma yaşanıyor.

Bloomberg HT’ye konuşan General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, özellikle akıllı telefonların bellek maliyetlerinin arttığını ve bu nedenle telefon fiyatlarında yüzde 40 oranında bir artış beklentisi olduğunu belirtti.

General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, küresel ölçekte akıllı telefon piyasasında yaşanan daralmanın ana sebebini, bellek üreticilerinin yapay zeka yatırımlarına yönelmesi olarak açıklıyor. Bellek üreticilerinin daha karlı olan yapay zeka yatırımlarına yönelmesi, akıllı telefon üreticilerinin ihtiyaç duyduğu bellek kaynaklarına ulaşmalarını zorlaştırıyor. Bu durum, akıllı telefonların üretim maliyetlerini artırıyor ve telefon fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Bu artışı 2027’nin ortasına kadar sürmesi beklenen bir süreç olarak tanımlayan Cihaner, geçtiğimi yıl bellek fiyatlarının yüzde 110 artığına ifade etti.

"PAZAR 2026'DA YÜZDE 5 BÜYÜYEBİLİR"

Cihaner her ne kadar küresel pazarda cep telefonu satışlarının bu yıl yüzde 13 oranında gerileyeceğini öngörse de, Türkiye’de pazarın yüzde 5 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Türkiye, şu an 11 milyon telefon sevkiyatı ile ilerlediğini ve 2023 yılı sonunda 12 milyon telefon satışı hedeflendiğini belirtti. Türkiye'deki büyüme potansiyelinin bir kısmının, 5G teknolojisine geçiş süreciyle bağlantılı olabileceğine dikkat çekerek bu sürecin eski cihazların yerini yeni 5G destekli cihazların almasıyla daha fazla telefon satışı gerçekleştirilmesine yol açtığına işaret etti.

Ayrıca, Türkiye’de her 4 kişiden birinin cep telefonunun 4G teknolojisini desteklediği belirtilirken. Bu durum, Türkiye’deki cep telefonu pazarındaki değişim ve gelişim için önemli bir gösterge olabilir.

Cihaner, sıfır telefonlarda taksit imkanı olmasa da, yenilenmiş akıllı telefonlarda 12 taksit seçeneği bulunduğunu belirtti. Bunun özellikle bütçe dostu alternatifler arayan tüketiciler için cazip bir seçenek sunduğunu ifade ederek, yenilenmiş telefonların pazar payının artmasını bekliyor.