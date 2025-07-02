FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Juventus'u tek golle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada Jude Bellingham'la yaşadığı gerilim gündem oldu.

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus'u 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve etkili bir oyun ortaya koyan Arda Güler'in takım arkadaşı Jude Bellingham'la saha içinde yaşadığı tartışma olay oldu.

TÜRK TARAFTARLARDAN DESTEK

Bir pas alış verişi tartışması sırasında yaşanan gerilimde Bellingham'ın Arda Güler'e ısrarlı tepkisi sonucu milli futbolcu da adeta çileden çıkarak karşılık verdi.

Saha içindeki pozisyonu anlatan Arda Güler, ellerini iki yana sallayıp Bellingham'a tepki gösterdi. Yaşanan tartışma sosyal medyada viral olurken, Türk futbolseverlerden Arda Güler'e destek paylaşımları yapıldığı görüldü. Bellingham'ın gereksiz bir tavır içerisinde olduğunu düşünen Türk taraftarlar Arda Güler'e sahip çıktı.

BELLINGHAM DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Bellingham geçen sezon da Girona maçının ilk yarısında baskıya gelmediği için Arda Güler'i azarlamış ve Güler'den daha agresif olmasını istemişti. Saha içi koçluğu rolünü üstlenen Bellingham'ın bu tavırları zaman zaman diğer arkadaşlarını da rahatsız ediyor.