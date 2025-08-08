15 Temmuz darbe girişiminin bir numarası olarak gösterilen ve 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, Yargıtayın kısmi bozma kararının ardından Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısında ifade verdi.

‘BU BİR TİYATRO’

Darbe gününde dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın talimatlarını yerine getirdiğini belirten Öztürk, “Nasıl olduysa, birimiz 15 Temmuz’un kahramanı, birimiz bir numarası olduk. Bu tiyatronun parçası olmak istemiyorum” dedi.

Müyesser Yıldız’ın aktardığına göre Öztürk, Hulusi Akar, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler ve Abidin Ünal’ın işi kendisine yıktığını öne sürdü. Öztürk, şunları söyledi:

“Hulusi Akar, Yaşar Güler, Abidin Ünal, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hulusi Akar Çankaya Köşkü’ne gittiğinde karşılayan Tuğrul Türkeş, Zekai Aksakallı, Sadık Üstün, Nihat Kökmen’in tanık olarak dinlenmesini, kamera kayıtlarının dosyaya konulmasını istiyorum.”

‘KURBAN SEÇİLDİM’

Öztürk şöyle devam etti: “Hulusi Akar ve Yaşar Güler, hâlâ mahkemede gerçekleri açıklamanızı bekliyorum. Tümüyle Hulusi Akar’ın verdiği talimatları yerine getirdim. Darbe önlenirdi. 2,5 saat refleks gösteremeyenlere yazıklar olsun.” Öztürk ayrıca “Bazıları kendilerini gizlemek için beni kurban seçip paravan yaptı” dedi.

Öztürk, ayrıca 2011’de Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaşanan ve 34 vatandaşın bombalanması olayına ilişkin olarak, “Emri kimin verdiğini biliyorum, ama şimdi değil zamanı gelince söyleyeceğim” dedi.