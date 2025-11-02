Bir röportajında “Ters köşe bir rol oynar mısınız?” sorusuna yanıt veren Pınar Altuğ, “Bu tipin müsaade edeceği ters köşe olabilir. Kötü kadın olabilir, ama köylü kadını çıkmaz,” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş, birçok kullanıcı tarafından eleştirilmişti.

Sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz akşam bir etkinlikte görüntülenen ünlü oyuncu, yeniden alevlenen tartışmalara açıklık getirdi.

Altuğ, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Tip olarak iyi taşıyabileceğin rolleri oynamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Uzun zaman önce de aynı şeyi söylemiştim. Kendi hayatımda da üzerimde durmayacağını düşündüğüm rolleri oynamadım. Ben ‘köylü kızı çıkmaz’ diye reddettiğim roller oldu.”

“Her halimle şehirli bir kadınım”

Açıklamasının devamında oyuncu, tarzına uygun olmayan rolleri oynamamayı tercih ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Benim her tarafımdan şehirli kız olduğum belli. Olmuyor, yalan duruyor. Çok daha iyi oynayabilecek isimler varken o rolleri almamayı doğru buluyorum. Bu benim düşüncem.”

Sözleri yeniden gündem oldu

Pınar Altuğ’un yıllar önce yaptığı açıklamaya dair bu yeni yorumları, sosyal medyada yeniden tartışma yarattı.

Usta oyuncu, “Benden köylü kadın çıkmaz” çıkışıyla bir kez daha gündemin merkezine oturdu.