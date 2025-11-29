Benfica Başkanı Rui Costa, bu akşam Nacional ile oynayacakları Portekiz Ligi'nin 12. hafta maçı öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Rui Costa, Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ve adı transferde eski kulübü Benfica'yla anılan Rafa Silva konusuna da açıklık getirdi.

Rui Costa kendisine yöneltilen "Rafa Silva'nın Benfica'ya döneceği söyleniyor. Taraftara bir Christmas (Noel) hediyeniz olacak mı?" sorusuna "Rafa Silva, Beşiktaş'ın oyuncusu. Benfica oyuncusu değil. Bu yüzden şu anda bunu konuşmanın bir anlamı yok. Noel hediyesi vermesi gerekenler de şu an burada olan ve yıl sonuna kadar oynayacağımız maçları kazanmak için çalışmak zorunda olan mevcut oyuncularımız." yanıtını verdi.

EN SON 2 KASIM'DA OYNADI

Beşiktaş'ta 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinden bu yana ağrılarını bahane ederek antrenmanlara ve maçlara çıkmayan Rafa Silva'nın takımdan ayrılma isteği sürüyor.

Beşiktaş formasıyla bugüne dek 65 maça çıkan Rafa Silva, 23 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.