Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşında yarın Portekiz temsilcisi Benfica'yla deplasmanda karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkacak sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.
Karşılaşma öncesi Benfica’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşanıyor. Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Benfica teknik direktörü Bruno Lage, ilk maçta ilk 11'de başlattığı Kerem Aktürkoğlu'nu rövanş maçında yedek kulübesinde başlatacak. Haberin devamında Portekizli teknik adamın milli futbolcu yerine Andreas Schjelderup'u sahaya süreceği ifade edildi.