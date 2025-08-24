Benfica, Portekiz Süper Ligi'nde Tondela'yı evinde 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, yedek başladığı maça 67. dakikada dahil oldu.

Maçın ardından milli futbolcu için çıkan iddialar ise kısa sürede Portekiz'de gündem oldu.

'ÖFKELİ DURUYOR'

Portekiz basını maçın ardından Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddialarda bulundu. Milli futbolcunun müsabakada oldukça sinirli olduğunun gözlemlendiği ifade edildi. Ayrıca maçın ardından Kerem'in öfkeyle topa vurduğu iddia edilen görüntüler servis edildi ve milli oyununun gergin bir ruh hali olduğu savunuldu.

Benfica'dan Kerem'le ilgili söz konusu yorumlara olay bir yanıt geldi. TSİ 2:53'te paylaşım yapan Portekiz ekibi, "Aktürkoğlu çok sinirliydi" dedi ve milli futbolcunun maça girerken gülümsediği anları paylaştı ve çıkan haberleri tiye aldı.

Ancak Benfica'nın bu paylaşımı kendi taraftarlarını çileden çıkardı ve binlerce olumsuz yoruma sebep oldu.