Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'nün transfer taksidine karşılık Rafa Silva'yı Benfica'ya göndermeye sıcak baktığı iddialarının üzerine Portekiz ekibinin yanıtı gecikmedi.

Portekiz'den Record'un haberine göre; Benfica, Rafa Silva için Beşiktaş'ın istediği 15 milyon Euro'nun gerçekçi bir bonservis talebi olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Eski oyuncusu için acele etmeyecek olan Benfica, gerekirse transferin son anına kadar beklemede kalacak.

Söz konusu haberin detayında Benfica yönetiminin, Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamalarla Rafa Silva'yı baskı altına almak istediği ve menajerleri sindirmek istediğine inandığı aktarıldı.

Portekiz basını, Beşiktaş'ın Rafa Silva için 15 milyon Euro veya Orkun Kökçü'nün iki transfer taksidini silme planı, Benfica tarafından reddedildiğini ifade etti. 32 yaşındaki Rafa Silva, 2024 yazında 8 yıl oynadığı Benfica'dan ayrılarak bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.