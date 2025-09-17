UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında play-off turunda Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Portekiz ekibi Benfica, sahasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk etti. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizine imza attı.

Maça çok hızlı başlayan Benfica, henüz 6. dakikada Enzo Barrenechea'nın golüyle öne geçti. Benfica taraftarları takımlarının farka gideceğini beklerken 30. dakikada Leandro Andrade'nin golüyle maça denge geldi. Ev sahibi ekip, 16. dakikada Vangelis Pavlidis ile bir kez daha öne geçerken, ilk yarı 2-1 Benfica'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Maçı kazanacaklarına kesin gözüyle bakan Benfica taraftarları, ikinci yarının başında büyük şok yaşadı. Karşılaşmada 48. dakikada oynanırken Karabağ, Camilo Duran ile bir kez daha eşitliği yakaladı. 86. dakikada sahneye çıkan Oleksiy Kashchuk, attığı golle maçın sonucunu belirledi.

Bu sonucun ardından güçlü rakibini deplasmanda üç golle mağlup etmeyi başaran Karabağ, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı. Benfica ise hiç beklemediği bir yenilgi alarak 'Devler Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı.

Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşmişti. Kadıköy'deki maç 0-0 berabere biterken, Portekiz'de 1-0 kazanan Benfica tur atlayan ekip olmuştu.

KENAN YILDIZ'IN GOLÜ GALİBİYETE YETMEDİ

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, sahasında konuk ettiği Borussia Dortmund ile 4-4 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz berabere biten maçta Juventus'un gollerini 63. dakikada Kenan Yıldız, 67 ve 90+4. dakikalarda Dusan Vlahovic, 90+7. dakikada Lloyd Kelly kaydetti. Borussia Dortmund'un golleri ise 52. dakikada Karim Adeyemi, 65. dakikada Felix Nmecha, 74. dakikada Yan Couto ve 86. dakikada Ramy Bensebaini penaltıdan kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 87. dakikada yerini Edon Zhegrova'ya bıraktı.

10 KİŞİ KALAN REAL MADRID PENALTI GOLLERİYLE KAZANDI

Bir diğer milli futbolcumuz Arda Güler'in takımı Real Madrid ise, sahasında oldukça zorlandığı maçta Marsilya'yı 2-1 mağlup etti.

Marsilya'nın 22. dakikada Timothy Weah ile bulduğu gol sonrası geriye düşen Real Madrid, 29. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşamada 72. dakika oynanırken Real Madrid, Daniel Carvajal'ın gördüğü kırmızı kart sonrası sahada 10 kişi kaldı. Eksik kalmasına rağmen rakibi üzerinde baskı kuran Real Madrid, 81. dakikada Kylian Mbappe'nin yine penaltı vuruşuyla kaydettiği golle üç puana uzandı.

Maça 11'de başlayan Arda Güler, 73. dakikada oyundan çıktı. Arda Güler'in yerine oyuna Raul Asencio dahil oldu.