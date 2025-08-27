UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak. Estadio de Luz'da oynanacak Benfica-Fenerbahçe maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.
Slavko Vinci, geçen sezon Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.
Fenerbahçe'nin 11'i: Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 8. resmi maçı oynuyor. Daha önce oynanan 7 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkan Fenerbahçe, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.
Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.