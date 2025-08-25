UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica-Fenerbahçe play-off rövanş maçının hakemi belli oldu.
Fenerbahçe, çarşamba günü Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecekken mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Sarı lacivertliler, Portekiz ekibi ile ilk maçta Kadıköy'de golsüz berabere kalmıştı.
Vincic daha önce geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 biten mücadeleyi yönetmişti.