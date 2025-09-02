Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu 22.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro şarta bağlı bonuslarla kadrosuna katarken Benfica milli yıldızın yerini çok geçmeden doldurdu.
Portekiz ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden sonra yeni bir ismi resmen duyurdu. Portekiz ekibi Sevilla'nın kanat oyuncusu Dodi Lukebakio'yu 20 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
27 yaşındaki Belçikalı yıldız, 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.
Dodi Lukebakio, kariyerine Belçika’nın Anderlecht kulübünde başlamış, ardından Almanya’da Fortuna Düsseldorf, Hertha Berlin ve İspanya’da Sevilla formaları giymişti. Geçtiğimiz sezon Sevilla ile 39 maça çıkan Lukebakio, 11 gol 2 asistlik performans sergiledi.