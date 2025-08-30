Fenerbahçe, Benfica maçında sakatlanan Nelson Semedo için açıklama yaptı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde: “Profesyonel Futbol A Takımımızda, Benfica ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nelson Semedo’nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

