Benfica'nın F.Bahçe’yi kendi parasıyla vurma hesapları son anda bozuldu. Portekiz kulübü, Wolfsburg’un golcüsü Mohamed Amoura’yı bu ayın 20 ve 27’sinde F.Bahçe’ye karşı çıkacakları Şampiyonlar Ligi play-off maçları kadrosunda bulundurmak için Kerem Aktürkoğlu kozunu oynamaya kalktı. Portekizliler, Almanları 30 milyon Euro’ya ikna etmeye çalışıyordu.

Portekiz kulübünün asıl gözden çıkardığı bonservis bedeli sadece 15 milyon Euro’ydu. Ancak pazarlık ile vakit kaybetmeyeceklerdi. Çünkü Kerem’e karşılık F.Bahçe’nin ödeyeceği 25 milyon Euro ile Cezayirli golcüyü play-off maçlarına yetiştirmeye uğraşıyorlardı. Bu plan gerçekleşse Nice’e karşı 6 dakika süre aldığı için Kerem, Benfica’ya karşı forma giyemeyecekti.

KÜPLERE BİNDİLER

Amoura ise Benfica’da F.Bahçe’ye karşı oynayacaktı. Portekizliler böylece hem Şampiyonlar Ligi’ne kalıp hem de UEFA’dan da 35 milyon Euro civarında gelir elde ederek bir taşla iki kuş vurma hayallerini kuruyordu. Ancak F.Bahçe, 25 milyon Euro’luk teklifi geri çekti. Kerem’in Pazar günkü uçuş planı iptal edildi. Benfica yönetimi küplere bindi.

Fenerbahçe, Benfica’nın Kerem’i Nice maçında 6 dakika oynatması üzerine 25 milyon Euro’luk teklifinde 7 milyon Euro’luk indirim yaptı. Sarı-lacivertliler, Portekiz kulübüne 18 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus teklif etti. 30 milyon Euro’ya ihtiyacı bulunan Benfica ise F.Bahçe’nin bu yaptığı teklifi görüşmeyi bile kabul etmedi.