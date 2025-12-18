Beşiktaş, kronik bir sorun haline gelen Rafa Silva krizini çözmek için formül üstüne formül geliştiriyor. Son bulunan çare, Benfica’nın Orkun Kökçü’nün bonservis bedelinin iki taksitini silmesi karşılığında Rafa Silva’nın takas edilmesi… Başkan Serdal Adalı da dün “Rafa Silva’nın durumu belirsiz. Teknik ekip takip ediyor. Sormadım. Oynamak isterse oynar. 15 milyon Euro bekliyoruz. Veren alır” bilgisini paylaştı. MOURİNHO’YA TEK ŞART Adalı, Rafa Silva’ya imza parası verildiğini hatırlattı ve “Bu bedel karşılanmalı” dedi. Portekizli, Türkiye’de kalmak istemiyor. Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica’ya dönme niyetinde. Jose, Beşiktaş’ın kapısını çalarsa, Orkun Kökçü’nün iki taksitine denk gelen 10 milyon Euro’nun silinmesi üzerinden anlaşma planlanıyor. Benfica, Beşiktaş’ın bu talebini kabul etmezse transfere izin verilmeyecek.

