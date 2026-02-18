Karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid’i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, gol sevincinin ardından saha kenarına yöneldi. Brezilyalı yıldız, kendisine ırkçılık yapıldığı iddiasıyla maçın Fransız hakemi François Letexier’e itirazda bulundu.

Vinicius Junior, Benfica forması giyen Gianluca Prestianni’nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu öne sürdü. Yaşanan gerginlik üzerine oyun dururken, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho da araya girerek Brezilyalı futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı.

Yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından karşılaşma kaldığı yerden yeniden başladı.

Vinicius Junior’ın Golü Galibiyeti Getirdi

Normal sürenin sonuna 12 dakika ilave edilen mücadelede skor değişmedi. Real Madrid, Vinicius Junior’ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve tur yolunda önemli bir avantaj elde etti.

PSG’den Geri Dönüş Mesajı

Turnuvanın son şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), iki farklı geriye düştüğü Monaco deplasmanında adeta küllerinden doğdu.

Desire Doue’nin iki golü ve Achraf Hakimi’nin katkısıyla sahadan 3-2 galip ayrılan Fransız temsilcisi, zorlu eşleşmede avantajı kaptı.

PSG’de Vitinha, 22. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamazken, Monaco forması giyen Aleksandr Golovin 48. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bıraktı.

Dortmund Trafiğe Takıldı, Galibiyete Koştu

Borussia Dortmund’un takım otobüsünün trafiğe takılması nedeniyle 15 dakika gecikmeli başlayan mücadelede Alman ekibi, İtalya temsilcisi Atalanta’yı 2-0 mağlup etti.

Sehrou Guirassy ve Maximilian Beier’in golleriyle kazanan Dortmund, gecikmeye rağmen sahada disiplinli bir görüntü sergiledi.

Şampiyonlar Ligi’nde ilk play-off gecesi, hem skorları hem de sahadaki gerilimle uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir tablo ortaya koydu.