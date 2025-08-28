16 yıldır devler ligi hasretini sürdüren Fenerbahçe, dün oynanan Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Benfica'ya 1-0 mağlup oldu.
Sezonun geri kalanında Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nin dışına iten gol ise uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
GALİBİYET POZUNDA NEDEN YER ALMADI?
Şampiyonlar Ligi biletini almasının ardından soyunma odasında takım pozu veren Benfica'da galibiyetin mimarı Kerem Aktürkoğlu fotoğrafta yer almadı.
Aktürkoğlu'nun fotoğrafta yer almamasına açıklık getiren Bruno Lage, "Kerem Aktürkoğlu, rutin doping testine gittiği için maç sonu fotoğrafında yoktu" ifadelerini kullandı.