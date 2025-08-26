UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında, Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Benfica takımı kulübün Lizbon'daki tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Bruno Lage açıklamalarda bulundu. Lage’nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya değer bir takım. İki kez Şampiyonlar Ligi kazanmış bir teknik direktör Mourinho. Agresif oyuncuları var. İki santrforlarıyla birlikte oynuyorlar. Organize ataklarda yaptıkları çapraz paslarla dikkatimizi çekmekteler. Fenerbahçe'nin bu kadar kaliteli olması bizi yıldırmayacak."

"Biz rakibimize göre oyunumuzu dizayn etmekteyiz. Sene boyunca hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Kollektif olarak iyi anlar yaşadık. Aynı zamanda özellikle kötü zamanlardan da ders almalıyız."

"Top bizde değilse defans yaparız. Blok olarak kompakt bir şekilde savunmamızı yapmamız gerekiyor. Gol için de elimizdeki tüm imkanları değerlendireceğiz. Maça başlangıçta futbolcular ve taraftarlar 90 dakikaya odaklanmalı. Bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor."

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Benfica teknik direktörü, Kerem Aktürkoğlu hakkında sorulan, "Bugünkü antrenmanda Kerem'in keyfi yerindeydi. Tondela maçından morali bozuk çıkmıştı sahadan." Sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Kerem bir yana, tüm futbolcularımla aram iyi. Gazeteciler, futbolcuları bir insan olarak tanımamakta. Ben ikisine de hakimim. Türk gazeteciler de antrenmana gelince onlara el salladı. Kerem'in maç biterken nasıl moralsiz olduğunu söylediniz ama maça girdiği andaki görüntülere baktınız. Yüzü gülüyordu. Takımına destek verdi."