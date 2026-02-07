OCEAN'S 7'yi bitiren ilk ve tek Türk ünvanlı milli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Abu Dhabi'de düzenlenen Dünya Master Oyunları'nda (Open Masters Games) beş bin metre yüzmede dünya şampiyonu oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentindeki dev şampiyonada 30 yaş kategorisinde suya giren İzmirli rekortmen, tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Milli yüzücü, Open Masters Games'te 9 Şubat'ta 200 m karışık ve 100 m kurbağalama, 11 Şubat'ta 400 m karışık ve 200 m kelebek, 12 Şubat'ta 100 m kelebek ve 13 Şubat'ta ise 200 m kurbağalamada yarışacak.

Open Masters Games'te 35 farklı branşta 90 ülkeden 25 binden fazla sporcu 14 Şubat'a kadar mücadele edecek.