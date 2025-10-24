Dün Ege'yi etkisi altına alan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Birçok yerde sel meydana gelirken sarı alarm verildi. Bodrum da olumsuz hava şartlarından etkilenen yerlerden biriydi...
Şarkıcı Bengü, geçen yıl boşandığı Selim Selimoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları; Zeynep ve Selim ile birlikte tatil yapmak için gittiği Bodrum'da korku dolu anlar yaşadı.
Bengü, çocukları, kardeşleri ve yakın dostlarıyla birlikte çıktığı tekne turunda hortuma yakalandı.
Ünlü şarkıcı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Havanın durulmasıyla tekne, saatler sonra güçlükle limana gelebilirken, Bengü ve yanındakiler uzun süre hortumun yarattığı korkunun etkisinden kurtulamadı.