Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu’ndan boşanan Bengü, “Yalnızlık bana iyi geldi. Ben yalnızken de mutluyum, ama aslında hiç yalnız değilim; müthiş çocuklarım var.” sözleriyle dikkat çekmişti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren sanatçı, bu kez cesur bir değişimle karşımıza çıktı. 46 yaşındaki Bengü, koyu renk saçlarını sarıya boyatarak adeta baştan yaratıldı.

Yeni tarzı hakkında Habertürk’e konuşan Bengü, “Bu tarzı yıllar önce bir albümümde denemiştim. Herkes bana ‘Sen yaşlansan bile baby face kalacaksın’ derdi. Sahne benim evim, orada hem görselime hem kıyafetime büyük özen gösteririm. Sahneye çok para harcarım, ama asla o paraya acımam,” diyerek değişiminin arka planını anlattı.

Ünlü sanatçının sosyal medyada paylaştığı sarı saçlı pozları kısa sürede gündem olurken, takipçileri ikiye bölündü. Kimi Bengü’nün yeni imajını “harika bir yenilik” olarak değerlendirirken, kimi de eski halini daha çok beğendiğini dile getirdi.

Çağatay Ulusoy itirafı

Bengü, ayrıca beğendiği oyuncular arasında Çağatay Ulusoy’un da bulunduğunu belirterek, “Onunla bir aşk filminde oynamayı çok isterdim. Yıllar önce ‘Beyaz Show’da bir araya gelmiştik, hatta benim şarkımı söylemişti. Romantik bir filmde birlikte yer almak harika olurdu,” ifadeleriyle hayranlarını heyecanlandırdı.

Pop müziğin güçlü sesi Bengü, hem özel hayatındaki değişikliklerle hem de yeni imajıyla uzun süre konuşulacağa benziyor.