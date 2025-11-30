Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek, katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündeme oturdu. Civelek, sosyal medya üzerinden bir kişinin kendisini yalnızca 1 dakika görmek için 100 bin TL teklif ettiğini söyledi.

Sözleri kısa sürede gündem olan genç oyuncu, daha önce de dizinin senaristi olan annesi Melis Civelek nedeniyle “torpil” iddialarıyla eleştirilmişti.

TARTIŞMA YARATTI

‘Senin annen de yazsa sen de oynarsın’ çıkışı

Civelek, kendisine sosyal medyadan “torpilli” olduğu yönünde mesaj atan bir kişiye verdiği yanıtla da dikkat çekmişti. Oyuncu, “Senin annen de yazsa sen de oynarsın. Bir oyuncu ol da görelim. Ben bu işe girerken annem yazmasına rağmen seçmelere girdim hak geçmesin diye. Bilip bilmeden konuşanlardan sıkıldım. Şu an en popüleri Nilay. Nilay’sız dizi olmaz. Diziyi mahvettiğimi düşünüyorsan o senin zevksizliğin” ifadelerini kullanmıştı.

Genç oyuncunun hem teklif açıklaması hem de önceki çıkışı sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.