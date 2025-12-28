İdari Hakimlik sınavında iki kez Türkiye birincisi olan ancak mülakatta elenen Emre Pişiren’in ardından yeni bir mülakat mağduru da Samsun’dan çıktı. Avukat Volkan Hacımahmutoğlu, hakim-savcılık için Adalet Bakanlığı’nın Adli Yargı Sınavı’na girdi.

2023’te 23 bin 707 aday içerisinde 55., 2024’te 20 bin 762 aday arasında 108., 2024’teki Avukatlıktan Geçiş sınavında ise 4 bin 446 aday arasından 11. oldu. Ancak üçünde de mülakatta elendi.

HAKKIM HELAL DEĞİL

Hacımahmutoğlu, SÖZCÜ’ye konuştu ve “Benim emeğimi gasp edenlere hakkım helal değildir. İnsanın hayatıyla, hayalleriyle oynuyorlar’’ dedi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Hacımahmutoğlu’nun durumunu TBMM gündemine getirerek “Gençlerin ahını alan adaletsiz Adalet Bakanlığı. Yazıklar olsun” açıklaması yaptı.

4 YILIMI VERDİM

Samsun Çarşambalı olan 34 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Volkan Hacımahmutoğlu şunları söyledi:

“Mezuniyet sonrası sınavlara çalıştım, 4 yılımı verdim. Sosyal hayatı bıraktım, özel hayatımı erteledim, tatilleri unuttum. Mülakatlar genellikle 2–3 dakika gibi çok kısa sürelerde yapıldı. Bu kadar kısa bir sürede kendinizi ifade etmeniz zaten zor. ‘Adalet nedir, eşitlik nedir, önalım hakkı nedir’ gibi sorular vardı. ‘Samsunlu ünlü ordinaryüs hukukçu kimdir?’ diye de sordular, Ali Fuat Başgil cevabını verdim. Bir mülakatta da hiçbir soru sorulmadı ve elendim. Mülakatlar 2 dakika formalite icabı yapıldı. Adli sicilim tertemiz. Orta halli bir ailede büyüdüm. Annem ev hanımı. Babam meşrubat işi ve şoförlük yaptı.”

Hacımahmutoğlu, dereceye girdiği sınavların belgelerini de paylaştı.

EMEĞİM GASP EDİLDİ

Artık sınava girmeyeceğini belirten Hacımahmutoğlu sözlerini şöyle noktaladı: “Bu durum bende özgüven kaybı yarattı. Mülakatlardaki eşitsizlikler ve adaletsizlikler devam ettiği sürece yeniden denemek de anlamsız. Emeğimi gasp edenlere hakkım helal değildir.”