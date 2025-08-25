İstanbul trafiğinde polis ile vatandaş arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Seyir halinde ve kask kamerası açık olan bir motosiklet sürücüsü, başka bir aracın son andaki manevrasıyla ezilmekten kurtuldu.
Büyük korku yaşayan motosiklet sürücüsü, kendisini zor durumda bırakan araç sahibini şikayet etmekten için trafikte denk geldiği polisin yanına gitti.
'TABANCAYLA MI? 112'Yİ ARA!'
'Beni öldürüyorlardı, kusura bakmayın elim ayağım titriyor anlatamıyorum' diyen vatandaşa polis memuru, 'Tabancayla mı? 112'yi ara!' şeklinde cevap verdi.
Bu sırada şikayetçi olacağı aracın ilerlediğini gören motosiklet sürücüsü, polislerden 'durdurulmasını' istedi ancak, polisler ilgilenmedi.
Sosyal medyada görüntüleri izleyen bazı kullanıcılar, polisin yardımcı olmamasını eleştirirken; bazıları da 'vazifeleri' olmadığını savundu.