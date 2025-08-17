Atatürk'ün yaveri Hüsrev Gerede'nin torunu, ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz’e açılan kapısı Yoros Kalesi sahilinde kuvvetli poyraz nedeniyle yasak olmasına rağmen dalga sörfü yapmaya başladı. Ancak jandarmaya yakalandı.

Jandarma, Dilan'ı denizden çıkararak yaşanan tehlikenin boyutunu anlattı ve bir daha böyle bir girişimde bulunmaması konusunda uyarıda bulundu.

KUCAK KUCAĞA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Dilan Gerede geçen hafta da Bebek'te bir mekanda eğlenmiş, çıkışta evine gitmek için kendisine ait klasik model bir Ferrari'si binince olanlar olmuştu.

Yanında sevgilisi bulunan Gerede, direksiyonu arkadaşına teslim ederek hızlıca oradan ayrılmak istemişti ancak arkadaşının tüm uğraşlarına rağmen çalışmayan araba, ortaya ilginç görüntüler çıkarmıştı.

2 kişilik olduğu için kız arkadaşını kucağına alan Gerede, fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız omuştu.

Yardım gelmesiyle çalışan arabaya binen Gerede ve sevgilisi, kucak kucağa yolculuk etmişti.