İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun adını değiştirdiği öne sürüldü.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, Aralık 2024 tarihli vergi belgelerinde "Yair Netanyahu" ismi yer alırken bu yıl düzenlenen aynı nitelikteki belgelerde aynı kimlik bilgileriyle "Yonatan Hon" adının kullanıldığı belirlendi.

Haberde, belgelerde adres kısmında sembolik olarak "Balfour 0" ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu isim değişikliği; Netanyahu'nun hem Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama kararı hem de İsrail'de devam eden yolsuzluk davaları nedeniyle artan hukuki ve siyasi baskılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gündeme geldi.

SOYADI ANNE TARAFINDAN GELİYOR

Yair Netanyahu'nun daha önce sosyal medya hesaplarında da "Yair Hoon" soyadını kullandığı aktarıldı.

"Hoon" soyadının, annesi Sara Netanyahu'nun babası Şmuel'in ailesinin daha sonra "Ben Artzi" olarak değiştirdiği eski aile soyadına dayandığı ifade edildi.

KARDEŞİ DE ADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Middle East Eye'ın haberine göre, Netanyahu ailesinde isim değişikliği yeni bir uygulama değil.

Yair Netanyahu'nun kardeşi Avner'in de yaklaşık beş yıl önce adını "Avi Segal" olarak değiştirdiği ve bu isimle İngiltere'nin Oxford kentinde yaklaşık 502 bin sterlin değerinde bir konut satın aldığı belirtilmişti.

İsrail basını, bu değişikliğin kamuoyu ilgisinden kaçınma amacı taşıdığını öne sürmüştü.

Binyamin Netanyahu da 1980'li yıllarda ABD'de yaşadığı dönemde "Ben Nitai" adını kullanmıştı.