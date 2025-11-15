Jeopolitik risklerin etkisiyle, petrol fiyatları yükselişe geçti. Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji arzına ilişkin belirsizlikleri artırması petrol fiyatlarında etkili oldu. Diğer yandan bu gece yarısından itibaren benzine zam gelmesi geldi. Peki Benzine kaç lira zam geldi?

BENZİNE ZAM GELDİ!

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk zam geldi.

14 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 54,45 TL

Motorin litre fiyatı: 57,61 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 54,29 TL

Motorin litre fiyatı: 57,48 TL

LPG litre fiyatı: 27,08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55,34 TL

Motorin litre fiyatı: 58,64 TL

LPG litre fiyatı: 27,60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55,64 TL

Motorin litre fiyatı: 58,98 TL

LPG litre fiyatı: 27,53 TL