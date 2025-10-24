Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve petrol piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle sürücülerin gündemindeki yerini koruyor. Vatandaşlar, 24 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan verilere göre bugün itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Brent petrol fiyatları son günlerde dalgalı bir seyir izlerken, döviz kurundaki hareketlilik de pompa fiyatlarını yakından etkiliyor. Ancak 24 Ekim Cuma günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış ya da indirim gerçekleşmedi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin, motorin ve LPG fiyatları şehirden şehre küçük farklılıklar gösteriyor.

İşte üç büyük ilde 24 Ekim 2025 itibarıyla geçerli fiyatlar:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52,31 TL

Motorin: 52,40 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52,15 TL

Motorin: 52,27 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 53,14 TL

Motorin: 53,42 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 53,49 TL

Motorin: 53,73 TL

LPG: 27,53 TL

FİYATLAR GÜN GÜN TAKİP EDİLİYOR

Akaryakıt fiyatları; petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi oranlarındaki değişimlerden doğrudan etkileniyor. Bu nedenle vatandaşlar, olası zam ya da indirimleri günlük olarak takip ediyor.

Enerji uzmanları, küresel piyasalarda petrol arzı ve döviz kurlarındaki hareketliliğin sürmesi halinde fiyatlarda önümüzdeki günlerde yeni değişikliklerin yaşanabileceğini belirtiyor.

Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda ise bu geceden itibaren motorin fiyatlarına büyük bir zam yapılması bekleniyor.