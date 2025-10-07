Enerji fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından akaryakıt fiyatlarında çifte indirim haberi geldi.
Akaryakıt sektörü kaynakları, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 1,30 TL, motorinin litre fiyatında ise 1,38 TL indirim beklenildiğini belirtti.
7 Ekim 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde...
BENZİN
İstanbul (Anadolu): 53.15 TL/L
İstanbul (Avrupa): 53.3 TL/L
İzmir: 54.49 TL/L
Ankara: 54.15 TL/L
MOTORİN
İstanbul (Anadolu): 54.38 TL/L
İstanbul (Avrupa): 53.5 TL/L
İzmir: 55.85 TL/L
Ankara: 55.51 TL/L