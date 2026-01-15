Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir ve döviz kurundaki oynaklık, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinde litre başına 1,61 TL artış beklenirken, cumartesi günü ise motorine 1 lira 60 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek, X hesabından, benzine ve motorine zam geleceğini açıkladı. Aydilek paylaşımında, "Zam yağmuru devam ediyor. Benzine bu gece yarısı 1 TL 61 kuruş, motorine de cumartesi günü 1 TL 60 kuruş zam bekleniyor." ifadelerini kullandı.

GÜNCEL AKARYAKI FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53.21 TL

Motorin: 54.81 TL

LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53.02 TL

Motorin: 54.62 TL

LPG: 28.69 TL

Ankara:

Benzin: 54.04 TL

Motorin: 55.87 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir:

Benzin: 54.37 TL

Motorin: 56.14 TL

LPG: 29.09 TL