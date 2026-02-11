Döviz kurlarındaki oynaklık ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, uluslararası fiyatlarda belirgin bir düşüş olmaması durumunda perşembe gününden geçerli benzine 1.55 TL zam bekleniyor. İstanbul Avrupa yakasında benzin litre fiyatı, 55.47 TL iken, motorin litre fiyatı 57.74 TL. Zammın devreye girmesi ile birlikte bir litre benzin fiyatı 57.02 TL’ye yükselecek.