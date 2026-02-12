Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki oynaklık, akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde peş peşe gelen ÖTV artışlarıyla birlikte pompa fiyatları yeniden yukarı yönlü hareket etti.

Son olarak benzinin litre fiyatına 1 lira 56 kuruş zam yapıldı. Yapılan artış tabelalara yansırken, araç sahipleri güncel fiyatları yakından takip etmeye başladı.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU?

Artan maliyetler nedeniyle sürücüler, “Benzin kaç TL oldu?”, “Motorin litre fiyatı ne kadar?”, “LPG fiyatları güncellendi mi?” sorularına yanıt arıyor. Özellikle büyük şehirlerde fiyatlar il ve hatta yakalar arasında farklılık gösterebiliyor.

12 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNCEL AKARKAYIT FİYATLARI

-İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 57,03 TL

Motorin litre fiyatı: 57,76 TL

LPG litre fiyatı: 30,29 TL

-İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 56,86 TL

Motorin litre fiyatı: 57,58 TL

LPG litre fiyatı: 29,69 TL

Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 57,96 TL

Motorin litre fiyatı: 58,87 TL

LPG litre fiyatı: 30,17 TL

-İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 58,24 TL

Motorin litre fiyatı: 59,15 TL

LPG litre fiyatı: 30,09 TL

FİYATLAR DEĞİŞMEYE DEVAM EDEBİLİR

Uzmanlar, brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki seyre bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yeni değişimlerin yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve vergi düzenlemeleri, pompa fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecek.

Sürücülerin güncel fiyatları düzenli olarak takip etmesi önem taşıyor.