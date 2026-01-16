Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. 16 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla geçerli olan yeni tarifeye göre, benzinin litre fiyatında 1 lira 70 kuruş zam geldi. Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek adına piyasadaki son durumu yakından izliyor. “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” soruları gündemdeki yerini korurken, artış sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel rakamlar netleşti. İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 54.90 TL Motorin: 54.82 TL LPG: 29.29 TL İstanbul Anadolu Yakası Benzin: 54.75 TL Motorin: 54.67 TL LPG: 28.69 TL ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM Başkent Ankara ve İzmir’de de fiyatlar güncellendi. İl bazlı yeni liste şu şekildedir: Ankara Benzin litre fiyatı: 55.73 TL Motorin litre fiyatı: 55.93 TL LPG litre fiyatı: 29.17 TL İzmir Benzin litre fiyatı: 56.11 TL Motorin litre fiyatı: 56.20 TL LPG litre fiyatı: 29.09 TL

