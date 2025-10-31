Brent ham petrol, yüzde 0,54 düşerek varil başına 64,65 dolara geriledi. Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişim benzin ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Geçen hafta sonu motorine gelen 3 TL'lik zamdan sonra akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti.

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 14 kuruş zam geldi. Yapılan zam tabelalara yansıdı.

Peki benzin, motorin ve LPG fiyatında son durum ne? İşte 31 Ekim 2025 Cuma günü benzin, motorin ve LPG fiyatları....

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zammın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de tabelalarda son durum...

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.49 lira

Motorin litre fiyatı: 55.47 lira

LPG litre fiyatı: 27.71 lira

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.32 lira

Motorin litre fiyatı: 55.33 lira

LPG litre fiyatı: 27.08 lira

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.35 lira

Motorin litre fiyatı: 56.50 lira

LPG litre fiyatı: 27.60 lira

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54.69 lira

Motorin litre fiyatı: 56.82 lira

LPG litre fiyatı: 27.53 lira